Senua’s Saga: Hellblade 2: Entwicklertagebuch zum Performance Capturing

Erfahrt mehr über das Performance Capturing in Senua’s Saga: Hellblade 2 in einem neuen Entwicklertagebuch.

In einem neuen Entwicklertagebuch zu Senua’s Saga: Hellblade 2 gewährt Ninja Theory Einblicke in die Performance Capture-Aufnahmen. Sie helfen dabei, die Spieler noch tiefer in die Geschichte eintauchen zu lassen.

Außerdem nimmt das Team euch mit hinter die Kulissen des Trailers, der beim Xbox Games Showcase gezeigt wurde.