Senua’s Saga: Hellblade 2: Toilettenstampfer statt Hightech-Ausrüstung

Ein Video, das Ninja Theory auf Twitter gepostet hat, zeigt, wie die Hauptdarstellerin von Senua’s Saga: Hellblade 2, Melina Jürgens, ein unerwartetes Objekt benutzt, um ihr beim Motion Capture für das Spiel zu helfen.

In dem Video ist Chris Wilson, Expert Look Developer bei Ninja Theory, zu sehen, wie er hochauflösende Aufnahmen von Melinas Augen macht. Um diese Aufnahmen zu erzeugen, hat er ein Haushaltsgerät eingebaut, auf dem sie ihr Kinn abstützt, bestehend aus einem Ständer, einem Rahmen, um die Aufnahme zu zentrieren, und einem Pömpel, den man eigentlich bei verstopften Toiletten einsetzt. Dieser sorgt für Stabilität, damit Wilsons Kamera genaue Aufnahmen machen kann.

Impromptu eye test, or capturing some high resolution shots of Melina's eyes? 🤔 pic.twitter.com/u6MCt3JFcP

We still love a bit of DIY. Our Expert Look Development Ninja Chris made this face rest out of household items, including a toilet plunger 👀 pic.twitter.com/hc6pfSKabZ

— Ninja Theory (@NinjaTheory) September 10, 2021