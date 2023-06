Showcase 2023: Alan Wake 2, Lords of the Fallen und mehr bestätigt

Beim Summer Game Fest und dem Future Games Showcase werden Alan Wake 2 und Lords of the Fallen vertreten sein.

Die E3-Woche ohne die Electronic Entertainment Expo nimmt langsam, aber sicher an Fahrt auf. So gibt Geoff Keighley bekannt, dass Alan Wake 2 beim Summer Game Fest dabei sein wird, während Lords of the Fallen beim Future Games Showcase präsentiert wird.

Außerdem steht fest, dass Ed Boon das neue Mortal Kombat 1 vorstellen wird. Ebenso wird die neue Netflix-Serie The Witcher: Season 3 Volume 1 gezeigt, während viele sicher schon auf die neue Ausgabe von Devolver Digital warten.