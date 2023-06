Halo Infinite: Neues Karriere-Rangsystem vorgestellt

Wenn am 20. Juni Season 4: Infection in Halo Infinite startet, wird mit dem Karriere-Rang ein neues Fortschrittssystem im Spiel eingeführt.

343 Industries hat dazu jetzt erste Details verraten.

Das neue System spiegelt den Fortschritt der Spieler in Halo Infinite wider. Wie auch bei Halo: Reach und Halo: The Master Chief Collection, wird dieser durch Ränge, einzigartige Namen und Symbole dargestellt.

Ihr steigt in den Rängen auf, in dem ihr ganz einfach Matchmaking-Spiele abschließt, euch in eure Lieblingsplaylist begebt oder mit Freunden zockt. Das System wendet zudem einen leistungsbasierten Fortschritt an. Er ergibt sich direktaus eurem persönlichen Punktestand in jedem Match.

Von Bronze bis Onyx durchlauft ihr sechs Leitern, die jeweils 15 Ränge haben, die von Kadett bis General reichen.

Seinen Fortschritt und seinen Rang möchte man natürlich auch seinen Mitspielern zeigen. Halo Infinite wird euch dazu an diesen Stellen die Möglichkeit zu geben:

Während der Spielvorstellung. Wenn die Kamera auf einen Spartaner schwenkt, seht ihr jetzt ein Banner, das seinen Karriererang anzeigt.

Im Profil jedes einzelnen Spielers wird sein Karriererang angezeigt.

Untersuchen eines Spielers im Post-Game Carnage Report (PGCR).

Im Allgemeinen wird an den meisten Stellen, an denen das vollständige Namensschild eines Spielers angezeigt wird, auch ein Banner mit seinem Karriererang eingeblendet.

Neben der neuen Season hat der Entwickler aktuelle Ereignisse zu Halo in einem Artikel festgehalten. Er informiert euch unter anderem darüber, dass am 13. Juni das Event The Fracture: Firewall letztmalig in Halo Infinite stattfinden wird oder dass man auf der Suche nach den besten Husky Raid-Arenen für das Matchmaking. Mehr dazu gibt es hier.