Showcase 2023: Into the Infinite Event startet um 19:00 Uhr

Level Infinite startet seinen eigenen Showcase „Into the Infinite: A Level Infinite Showcase“ um 19:00 Uhr.

Level Infinite hat bereits Informationen zu ihren Gaming-Festlichkeiten auf der gamescom bekannt gegeben. Doch alles beginnt heute mit Into the Infinite: A Level Infinite Showcase am 23. August um 19:00 Uhr auf den Twitch– und YouTube-Kanälen von Level Infinite.

„Mit spannenden Neuigkeiten zu Titeln wie SYNCED, Stampede: Racing Royale, Song of Nunu: A League of Legends Story, GTFO, Wayfinder und Assassin’s Creed Codename Jade (Working Title) gibt es jede Menge Gründe, wieso Spieler aus aller Welt unserer allerersten Showcase beiwohnen sollten”, meint Anthony Crouts, Sr. Director, Level Infinite Global Marketing.

Level Infinite hat sich mit Alienware für ein besonderes Giveaway während der Showcase zusammengeschlossen: Zuschauer erhalten nicht nur erste Einblicke in einige spannende Spiele, sondern haben auch die Chance, einen Alienware x16 Gaming-Laptop zu gewinnen. Mehr Details zu dem Giveaway wird auf den Social-Media-Kanälen von Level Infinite bekannt gegeben.