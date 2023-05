Autor:, in / Showcase 2023

Games Workshop, die in diesem Jahr 40 Jahre Warhammer feiern, gibt heute zusammen mit mehreren Lizenzpartnern bekannt, dass das mit Spannung erwartete Warhammer Skulls Event in diesem Jahr zum siebten Mal stattfinden wird.

Das ultimative Festival der Warhammer-Videospiele beginnt mit einer Präsentation und wird vom britischen Schauspieler Rahul Kohli moderiert. Auf Fans warten neue Weltpremieren, Enthüllungen und Einblicke hinter die Kulissen für einige der größten und bekanntesten Titel.

Dazu gehören unter anderem das im letzten Jahr zum ersten Mal vorgestellte Warhammer 40.000: Boltgun (Release am 23. Mai für PC, Xbox, PlayStation und Switch) sowie Warhammer 40.000: Space Marine 2, Total War: Warhammer III, Warhammer 40.000: Darktide und Warhammer 40.000: Rogue Trader.

Zusätzlich gibt es aufregende Neuigkeiten von Frontier Developments. Warhammer Skulls könnt ihr am 25. Mai auf Twitch unter https://www.twitch.tv/warhammer verfolgen.

„Skulls, die Feier der Warhammer-Videospiele, beginnt nächsten Donnerstag, den 25. Mai um 18:00 Uhr CEST und ich freue mich sehr, dass ich dieses Event moderieren werde“, so Rahul Kohli. „Ihr dürft auf aufregende Ankündigungen und Weltpremieren sowie eine einwöchige Rabattaktion für eine Vielzahl von Warhammer-Videospielen gespannt sein.“

Nach der Präsentation können Spieler eine Woche lang Freebies und Angebote genießen, darunter bis zu 80 % Rabatt auf die Warhammer-Titel. Doch das ist noch nicht alles: Zusätzlich gibt es neue Inhalte und kostenlose Updates für Spiele auf vielen verschiedenen Plattformen wie Steam, Xbox, PlayStation, Epic Games Store, Prime Gaming und Apple App Store.

Spieler können schon jetzt beim Warhammer Skulls Festivals mitmischen und an einem von Warhammer 40.000 inspirierten Ingame-Event in World of Tanks Modern Armor teilnehmen, das ab sofort auf Konsolen verfügbar ist.