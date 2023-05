Entwickler NetherRealm hat heute spannende Neuigkeiten für alle Mortal Kombat-Fans. Seit einigen Wochen werden diese mit verschiedenen Andeutungen auf die Folter gespannt.

Sowohl die Andeutung, dass Mortal Kombat 12 im Mai angekündigt werden könnte, als auch Berichte über ein Reboot von Mortal Kombat 1 im Herbst 2023, stehen im Raum.

In einem neuen Tweet ist ein Video enthalten, in dem der kleine Zeiger einer Uhr auf 12 steht, während der große Zeiger auf die 1 zeigt. Das Glas der Uhr bricht und die Worte „Es ist Zeit“ werden eingeblendet, sowie ein Datum mit Uhrzeit. Umgerechnet in die deutsche Zeitschaltung ist die Ankündigung heute am 18. Mai um 15:00 Uhr.

Für welches Spiel oder welche Ankündigung an diesem Termin die Zeit gekommen ist, wurde dabei nicht näher aufgeführt.