Slitterhead: Bokeh verspricht bald Neuigkeiten

Seit drei Jahren arbeitet Keiichiro Toyama, Schöpfer der Silent Hill-Reihe, an Slitterhead. Mit einem kalten Getränk stieß er darauf in einem Tweet an. Gleichzeitig versprach er, dass es bald mehr an Neuigkeiten geben wird, womit er eigentlich nur das sich in Entwicklung befindliche Spiel meinen kann, dass nicht nur iom Genre des Horrors angesiedelt ist

Toyama sagte: „DREI JAHRE, seit wir diese Reise begonnen haben. Prost auf euch alle von unserem besonderen Ojisan! Wir versprechen, dass es bald mehr Neuigkeiten geben wird.“

Offiziell vorgestellt wurde Slitterhead mit einem Trailer im Dezember 2021 bei den Game Awards. Seitdem gab es nur wenig Neues über das Spiel zu berichten. Zuletzt gab es im Juli ein wenig Pre-Alpha Gameplay in einem Entwickler-Video zu sehen.