Call of Duty: Modern Warfare III: Release als Vollpreis-Spiel, auch für Last-Gen

Der Shooter Call of Duty: Modern Warfare III ist kein Add-on, sondern ein Vollpreis-Spiel für 70,- Dollar, der auch für Xbox One erscheint.

Erstmals in der Geschichte eines Call of Dutys können Spieler Fortschritte, Waffen, kosmetische Freischaltungen und mehr in einen Nachfolger übernehmen, wenn Call of Duty: Modern Warfare III am 10. November erscheint.

Das sind gute Neuigkeiten für Spieler, mag aber auch vielleicht den Eindruck hinterlassen, dass Modern Warfare II nur ein Upgrade erhalten würde. Wohl gerade auch deswegen, weil der Gesamtumfang von Modern Warfare III erst in den kommenden Tagen und Wochen enthüllt wird.

Doch auch wenn Call of Duty: Modern Warfare III wie sein Add-on klingen mag, der neuste Teil der Shooter-Reihe wird ein Premium-Release, der ein 70,- Dollar Preisschild trägt.

Das bestätigte ein Sprecher von Activision auch nochmals gegenüber CharlieIntel, in dem er sagte: „“Wie in zahlreichen vierteljährlichen Telefonkonferenzen von Activision Blizzard erklärt, ist Modern Warfare III eine Premium-Veröffentlichung. Der Preis wird dementsprechend bei 70 US-Dollar liegen.“

Darüber hinaus wird Modern Warfare III auch für die vorherige Generation von Konsolen erscheinen. So meldet es zumindest ebenfalls CharlieIntel. Spieler auf Xbox One und PlayStation 4 sollten sich auch, zumindest in diesem Jahr, noch keine Gedanken darüber machen, zurückgelassen zu werden.