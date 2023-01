Sonic Frontiers: So kann der Giganto Boss schneller erreicht werden

Erstmals konnte sich in Sonic Frontiers der blaue Igel in einer offeneren Spielwelt austoben und Jagd auf Ringe oder die Schergen von Dr. Robotnik machen. Während Director Morio Kishimoto eine durchschnittliche Spielzeit von 20 bis 30 Stunden ankündigte, geht es Speedrunnern darum, ein Spiel in kürzester Zeit zu absolvieren, teilweise durch das Ausnutzen von Bugs und Glitches.

Ein neuer Glitch ermöglicht in Sonic Frontiers den ersten Boss Giganto schneller zu erreichen als vorgesehen.

Der User HyperBE32 präsentierte kürzlich auf Twitter, wie der erste Boss Giganto durch einen Glitch schneller als vorgesehen erreicht werden kann. Dabei nutzte er die geflügelten, spitzen Plattformen eines Herausforderungspuzzles auf Kronos Island.

Anstatt das Rätsel nach der höchsten Plattform abzuschließen, wartete er ab und nutzte er den Stampf-Angriff auf die absinkende Plattform, um im richtigen Moment durch gedrückt Halten der Sprungtaste in unglaubliche Höhe geschleudert zu werden.

Bis in die Atmosphäre ging der Flug! Per Seitenschritten war es HyperBE32 auf diesem Weg möglich, die Boss Arena vorab zu erreichen, um gegen Giganto anzutreten.

That's certainly one way to get to Giganto early. pic.twitter.com/xCaEqhJGf6

