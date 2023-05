SONY: Mehr Akquisitionen um nicht zurückzubleiben

Autor:, in / SONY

SONY will in Zukunft mehr Übernahmen und Fusionen anstreben und dazu seine Finanzsparte ausgliedern. Damit würde man die Kapazität für Investitionen erhöhen, wie die Financial Times berichtet.

Auf einer Pressekonferenz sagte Präsident Hiroki Totoki: „Um unser Wachstum mittel- bis langfristig auszubauen, müssen wir in der Lage sein, in Bildsensoren und das Unterhaltungsgeschäft auf einer völlig neuen Ebene zu investieren.“

SONY betreibt mehrere Geschäftsbereiche. Neben PlayStation zählen auch Sparten für Bildsensoren, Online-Banking und das Versicherungsgeschäft dazu. Mit diesen Sparten könnte man an die Börse gehen, wodurch man die finanziellen Mittel für Übernahmen und Fusionen hätte.

Der Analyst David Gibson von MST Financial sagte, dass SONY durch den Börsengang aggressiver bei Akquisitionen vorgehen könnte. „Die Konsolidierung in der Unterhaltungsbranche hat stattgefunden, und Sony möchte nicht zurückbleiben“, so Gibson.