Spike Chunsoft: Große Ankündigungen in nicht allzu ferner Zukunft

Spike Chunsoft hat zum Jahreswechsel bekannt gegeben, dass man in nicht allzu ferner Zukunft eine großer Ankündigung machen wird. Woran das japanische Unternehmen arbeitet, wollte man aber nicht im Gespräch mit Famitsu bekannt geben oder andeuten.

„Außerdem bereiten wir unangekündigte große Titel vor“, so Spike Chunsoft. „Wir werden wahrscheinlich in der Lage sein, in nicht allzu ferner Zukunft eine Ankündigung zu machen. Spike Chunsoft wird das Jahr 2023 wie ein Kaninchen durchlaufen, also bitte unterstützen Sie uns weiterhin.“