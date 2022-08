SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake: Kosmische Einblicke im neuen Gameplay-Trailer

Zum neuen Abenteuer SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake gewährt ein neuer Trailer kosmische Einblicke ins Gameplay.

Was kann schon schiefgehen, wenn man die wunscherfüllenden Tränen der Meerjungfrau in die Hände von SpongeBob und Patrick legt? Absolut nichts, oder? Außer, dass sich das Gewebe, das das Universum zusammenhält, auflöst und Portale in wilde Wunschwelten öffnet. Ein Kinderspiel für unseren Lieblingsschwamm!

Spieler kümmern sich um die Monsterschnecke Gary im Zuckerrausch, retten Squidward „Squog“ vor ein paar Höhlenmenschen. Oder besser gesagt Höhlenfische?

SpongeBob und Patrick reisen in eine Vielzahl verschiedener Wunschwelten, jede mit ihrer eigenen Umgebung und ihren eigenen Regeln, wie z. B. die Wild West Jellyfish Fields oder der Halloween Rock Bottom.

Aktuelle Spielszenen aus dem verrückten kosmischen Abenteuer SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake gibt es im neuen Trailer zu sehen.