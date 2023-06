Stampede: Racing Royale: Battle Royale-Kart-Rennspiel angekündigt

Macht euch bereit für das wildeste Rennereignis aller Zeiten! Wie auf der PC Gaming Show angekündigt, geben Entwickler Sumo Leamington und Publisher Secret Mode grünes Licht für Stampede: Racing Royale, ein kostenloses Battle-Royale-Kart-Rennspiel für 60 Spieler.

Das epische neue Rennspiel wird 2023 über Steam Early Access auf den PC kommen, die Konsolenversionen werden später folgen.

Stampede Racing Royale kombiniert wettbewerbsfähige, mit Gegenständen gespickte Kart-Rennen mit dem Chaos eines Battle Royale und wirft 60 Rennfahrer auf dieselbe Strecke, um die schnellsten und wildesten Fahrer auf der ganzen Welt zu finden.

Schließt euch der Herde an und übertrumpft eure Gegner in Stampede Races. Setzt zerstörerische Waffen ein, um das Feld in Stampede Battles auszuschalten. Überlebt den Kampf in drei Ausscheidungsrunden – nur ein Champion wird gekrönt werden!

Stampede: Racing Royale ist darauf ausgelegt, mit seiner Community zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, und das Feedback der Spieler aus den bevorstehenden Steam Playtests in diesem Sommer und dem Early Access später in diesem Jahr wird die Zukunft des Spiels bestimmen.

Regelmäßige Saisons, zeitlich begrenzte Events und andere Live-Erlebnisse bedeuten, dass es für die Spieler immer etwas Neues zu entdecken gibt – und neue kosmetische Belohnungen, die ihr freischalten könnt, um sicherzustellen, dass euer individuelles Kart und euer Rennfahrer sich von der Herde abheben.

Paul Hollywood, Development Director bei Sumo Leamington, sagte: „Rennspiele sind das Herzstück von Sumo Digital, seit das Unternehmen vor 20 Jahren gegründet wurde, von Outrun 2006: Coast 2 Coast über die Sonic & Sega All-Stars Racing-Serie bis hin zur Mitentwicklung von Forza Horizon 5. Sumo Leamington ist ein neues Studio, das mit Veteranen der Rennspielentwicklung besetzt ist. Unser Debüt-Titel, Stampede: Racing Royale, fügt sich stolz in das Erbe von Sumo Digital ein und bietet eine innovative Neuinterpretation des Kart-Genres.“

Stampede: Racing Royale wird im Jahr 2023 über Steam Early Access auf den PC kommen, mit Steam Playtests, die diesen Sommer stattfinden. Stampede: Racing Royale wird auch für Konsolen erscheinen.