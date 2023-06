Parcel Corps: Pakete liefern als Extremsport

Autor:, in / Parcel Corps

Schnappt euch einen Helm und schlüpft in euer Spandex: Es ist Zeit, in die Gig Economy einzusteigen. Parcel Corps, das Extremsport-Lieferspiel von Entwickler Billy Goat Entertainment und Publisher Secret Mode, bereitet sich auf die Auslieferung im Jahr 2024 vor.

Wie auf der PC Gaming Show angekündigt, steigt ihr in Parcel Corps auf euer Fahrrad und unterschreibt einen Gelegenheitsjob bei einer der drei rivalisierenden Kurierfirmen.

Taucht ein in das Leben eines freiberuflichen Fahrradkuriers und liefert Pakete im Auftrag einer bunten Mischung von Kunden aus. Findet eure eigenen Strecken und zeigt abgefahrene Tricks, während ihr durch die pulsierenden Straßen von New Island schlittert. Werdet Zeuge, wie euer Verdienst durch ausbeuteris

Mit einer Vielzahl von Missionen und genügend Rampen, Rohren und Gerüsten, um die Entscheidungsfähigkeit der Stadtplaner infrage zu stellen, bietet Parcel Corps mehr Einzelspielermöglichkeiten, als man mit einer isolierten Liefertasche erreichen kann. Das Spiel soll im Jahr 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Über Parcel Corps

Fahrt auf den sonnengeküssten Straßen von New Island, wo drei Fahrradkurierunternehmen darum wetteifern, das größte und profitabelste Unternehmen der Stadt zu werden! Entscheidet euch für eine Seite und schließt die Lenker ab, um auf zwei Rädern um Marktanteile, Einfluss und ein bescheidenes Einkommen zu ringen.

Doch dieser ehrliche Kampf ums Überleben wird schnell durch die Ankunft von Rich Villainé, dem CEO des Erdölförderunternehmens Polar Petroleum PLC, bedroht. Villainés politische Ambitionen bringen ihn auf Kollisionskurs mit den Fahrradkurieren von New Island.

Während die Details seines wahnsinnigen Plans immer deutlicher werden, liegt es an euch, demütige Spieler, die Welt zu retten! Und das alles, während ihr leckeres Essen, wertvolle Pakete und sensible Dokumente in 32 Minuten oder weniger ausliefert …