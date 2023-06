Immortals of Aveum: 40 Minuten Live-Action-Mitschnitt

Autor:, in / Immortals of Aveum

Zu dem Magie-Shooter Immortals of Aveum ist jetzt ein Mitschnitt aus zwei verschiedenen Kapiteln erschienen.

Immortals of Aveum konnte auf einem Pressevent angespielt werden, in dem die Spieler auch gleichzeitig aufnehmen konnten.

In rund 40 Minuten Video könnt ihr euch verschiedene Eindrücke aus der anspielbaren Version anschauen. Die Tester wurden allerdings nicht direkt in Akt 1 in das Spiel geworfen. Es durfte erst ab dem dritten Akt gestartet werden. Demzufolge fehlen hier auch einige Story-Inhalte aus den vorigen Akten oder auch unter anderem das Tutorial. Ebenso sieht man Abschnitte aus dem 8. Akt des Spiels, allerdings nur verkürzt, da den Spielern die Zeit für die Aufnahme ausgingen.

