Star Wars Eclipse: Action-Adventure von Quantic Dream enthüllt

Star Wars Eclipse ist ein Videospiel, das vom preisgekrönten Studio Quantic Dream in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt wird. Es spielt in der Ära der Hohen Republik und verbindet Action-Gameplay mit einer für Quantic Dream typisch komplexen, verzweigten Story zu einem einzigartigen und epischen Erlebnis.

Quantic Dream, der preisgekrönte Spieleentwickler und -publisher, hat heute während der Game Awards 2021 in einer Weltpremiere Star Wars Eclipse mit einem Reveal Trailer enthüllt. Star Wars Eclipse wird gemeinsam mit Lucasfilm Games entwickelt, ist Quantic Dream’s bisher ehrgeizigstes Projekt und befindet sich in einem frühen Stadium der Entwicklung.

In Star Wars Eclipse werden Spieler zum ersten Mal in einem Videospiel eine unerforschte Region des Outer Rim in der Ära der Hohen Republik erkunden, die auch als das goldene Zeitalter der Jedi bekannt ist.

Wie für Quantic Dream typisch, wird das Spiel mit einer tiefen und komplexen Geschichte aufwarten, in Sachen Gameplay aber über die bisherigen Erfolgstitel hinausgehen. Im Mittelpunkt des Geschehens werden die Entscheidungen des Spielers stehen, von denen jede dramatische Auswirkungen auf den Verlauf der Story haben können.

Ein Team aus Autoren, Spieleentwicklern und Experten für interaktives Storytelling, die ihre Liebe zum Star Wars-Franchise verbindet, erschaffen in Star Wars Eclipse einzigartige Orte und Charaktere, von denen jeder über spezielle Fähigkeiten verfügt und eigene Ziele verfolgt.

Star Wars Eclipse wird derzeit in Paris (Frankreich) und Montreal (Kanada) entwickelt und befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase. Nach der Fertigstellung wird es weltweit durch Quantic Dream veröffentlicht werden. Derzeit sucht das Team an beiden Standorten nach den besten Talenten, um an diesem aufregenden neuen Projekt zu arbeiten.