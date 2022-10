Star Wars Eclipse: Neue Rasse und politischer Konflikt im Fokus laut Bericht

Autor:, in / Star Wars Eclipse

Laut den neuesten Berichten im Netz wird Star Wars Eclipse die Story auf einen politischen Konflikt lenken und im Spiel auch eine neue Rasse vorstellen.

Im Podcast von Sacred Symbols (kostenpflichtig, transkribiert von VGC) wurden weitere Details zum Spiel enthüllt, die durch angebliche zugespielte Dokumente zum Vorschein geraten sind. Laut diesen unbestätigten Dokumenten wird die Geschichte von David Cage und Adam Williams geschrieben, die bereits für andere Quantic Dream-Titel verantwortlich waren.

„In den Materialien, die diesem Podcast vorliegen, wird ein sogenanntes Projekt S beschrieben, in dem eine Figur namens Sarah die Hauptrolle spielt. Sarah wird als sportliche Frau um die 30 beschrieben und ist Mitglied einer menschenähnlichen Rasse. Diese Rasse steht an der Spitze einer Art Imperium namens Zaraan, einer Rasse, die in Star Wars bisher nicht vorkam.“

„Es ist stolz auf seine politische und militärische Aggressivität, und ähnlich wie man es in anderen Star Wars-Filmen findet, gibt es kaum einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, wenn es um Rollen und Verantwortlichkeiten geht. Aber es gibt einen interessanten Aspekt: Wenn Zaraan heiratet, hat dies interessante militärische Auswirkungen, da sie zu einer Regierungseinheit werden, die zusammenarbeitet.“

„Das ist ein Problem, denn Sarah, eine fanatische Anhängerin der Gewalt und Kriminalität, die ihr Reich regelmäßig repräsentiert, ist mit einer Figur namens Xendo verheiratet, die einen weitaus sanfteren Touch hat. Ein Teil des Spiels scheint sich um diese beiden Figuren und ihre Beziehung zu drehen.“

Der politische Konflikt wird anscheinend durch diese beiden Protagonisten ausgelöst. Was an diesen Informationen stimmt, bleibt abzuwarten. Bisher solltet ihr jedenfalls alle Details (wie bei jedem Leak) mit Vorsicht genießen. Mehr Details zu Star Wars Eclipse gibt es hier.