Electronic Arts, Respawn Entertainment und Lucasfilm Games veröffentlichen heute das von der Kritik gefeierte und mit Spannung erwartete Star Wars Jedi: Survivor für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC.

In der Fortsetzung zum Vorgänger Star Wars Jedi: Fallen Order kehrt Protagonist Cal Kestis (Cameron Monaghan) als stärkerer und erfahrener Jedi-Ritter zurück, auf den noch gefährlichere Bedrohungen in allen Teilen der Galaxis warten. Star Wars Jedi: Survivor wurde für die neueste Hardware-Generation entwickelt und bietet actionreiche Jedi-Kämpfe, filmreifes Gameplay und umfangreiche Erkundung.

„Star Wars Jedi: Survivor entwickelt das Gameplay-Erlebnis von Star Wars Jedi: Fallen Order in jeder Hinsicht weiter“, erklärt Stig Asmussen, Game Director bei Respawn Entertainment. „Die Spieler:innen werden eine Geschichte erleben, die Cal an jeder Ecke mit noch größeren Risiken konfrontiert, und die weitläufige Welten zur Erkundung sowie Jedi-Kämpfe bietet, in denen sich Spieler:innen aller Fähigkeitsstufen wie echte Jedi fühlen können.Ich könnte nicht stolzer auf die Arbeit sein, die unser Team bei Respawn in dieses Spiel gesteckt hat, und ich bin dankbar für die Zusammenarbeit mit dem Team von Lucasfilm Games bei diesem Abenteuer.“

Star Wars Jedi: Survivor spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Star Wars Jedi: Fallen Order. Cal Kestis entwickelt sich als Jedi weiter und entzieht sich der ständigen Verfolgung durch das Imperium. Gemeinsam mit seinem treuen Gefährten BD-1 an seiner Seite muss Cal sich mit altbekannten Freunden – darunter Cere Junda (Debra Wilson), Greez Dritus (Daniel Roebuck) und Merrin (Tina Ivlev) – zusammentun und sich neuen Verbündeten wie Bode Akuna (Noshir Dala) anschließen, um gegen das Imperium und andere skrupellose Fraktionen in der gesamten Galaxis zu kämpfen. Cal passt sich den Bedrohungen an, indem er neue Jedi-Fähigkeiten lernt, sein Talent mit dem Lichtschwert meistert und neue Wege findet, um sich auf den außergewöhnlichen Planeten zurechtzufinden, die er auf seiner Reise besucht.

„Stig und sein Team haben mit Star Wars Jedi: Survivor ein besonderes zweites Kapitel geschaffen und liefern ein Erlebnis, das den Umfang und Maßstab des Spiels in jeder Hinsicht erweitert“, erklärt Vince Zampella, Gründer und CEO von Respawn Entertainment. „Star Wars Jedi: Survivor unterstreicht die Philosophie von Respawn, das unglaubliche Universum des Star Wars-Franchise mit kreativem und aufregendem Gameplay zu verbinden, das sich einfach großartig anfühlt.“

„Star Wars Jedi: Survivor ist ein Blockbuster-Action-Adventure-Spiel, das die unglaublichen Geschichten, Charaktere und Planeten der Star Wars-Galaxis zur Schau stellt und Fans dazu einlädt, die einzigartige filmreife Action und den Traum, ein Jedi zu sein, zu erleben“, sagt Douglas Reilly, Vice President von Lucasfilm Games. „Diese Fortsetzung zeigt Respawns Liebe und Fürsorge für das Star Wars-Franchise, und wir könnten nicht stolzer sein, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ein derart atemberaubendes, immersives Erlebnis zu bieten.“

Den offiziellen Jedi-Coaching-Sessions-Trailer gibt es noch einmal hier zu sehen:

Star Wars Jedi: Survivor ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA-App, Steam und den Epic Games Store erhältlich. Mit dem Kauf der Deluxe Edition erhalten Spieler:innen exklusive kosmetische Inhalte, die auf Han Solo, Luke Skywalker und R2-D2 basieren. Weitere Details über den Vorbestellerbonus und die Deluxe Edition gibt es auf der offiziellen Webseite.

Und hier noch einmal der Story-Trailer: