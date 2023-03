Star Wars Jedi: Survivor: Game Director würde gerne dritten Teil machen

Wenn Star Wars Jedi: Survivor im April veröffentlicht wird, könnte es danach noch ein weiteres Spiel mit Cal Kestis geben.

Stig Asmussen, Game Director bei Respawn Entertainment, erzählte IGN, dass er gerne noch einen dritten Teil machen würde.

Gedanken über einen zweiten Teil hat man sich schon vor der Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Fallen Order gemacht. Und auch bei Lucasfilm stellte man damals die Frage, wo die Geschichte hinführen und wie es in einem zweiten Spiel weitergehen würde.

Asmussen sagte über die vorausschauende Planung einer möglichen Trilogie:

„Ich wollte immer, dass es eine Trilogie wird. Wie können wir Cal und die Crew an neue Orte bringen, die über das hinausgehen, was wir im ersten Spiel gemacht haben? Wir hatten eine ziemlich genaue Vorstellung von dem Zeitrahmen, in dem Survivor stattfinden sollte, was auf dem Spiel steht, wie der Ton des Spiels sein sollte, womit Cal konfrontiert werden würde und wie die Crew dabei eine Rolle spielen würde. Und es gibt auch Ideen, was wir darüber hinaus tun könnten.“