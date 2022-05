Star Wars Jedi: Survivor: Spieldirektor strebt dunkleres Setting an

Am Freitag wurde offiziell der Nachfolger zu Star Wars Jedi: Fallen Order angekündigt, das Spiel trägt den Namen Star Wars Jedi: Survivor.

Der Nachfolger wird weiterhin den Protagonisten des ersten Teils, Cal Kestis, verfolgen. Jedoch diesmal in einem düsteren und auswegloserem Ton erzählte Direktor Stig Asmussen.

In einem Interview auf der offiziellen Star Wars Webseite antwortete Asmussen auf die Frage, ob der nächste Teil „mysteriöser und bedrohlicher“ sein würde:

„Ja, Volltreffer, genau das ist das Ziel der Atmosphäre. Den Spieler mit einer Menge Fragen, die sehr faszinierend sind, zurückzulassen. In dem Spiel geht es komplett ums Überleben. Deswegen nannten wir es Jedi: Survivor. Sie befinden sich in dunklen Zeiten und Cal und seine Crew tun, was immer nötig ist, um am Leben zu bleiben.“