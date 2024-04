Star Wars Outlaws: Release-Termin steht fest

Autor:, in / Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws erscheint am 30. August 2024. Dazu gibt es einen neuen Story-Trailer und weitere Informationen.

Ubisoft kündigt in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games an, dass Star Wars Outlaws, das erste Open-World Star Wars-Spiel, am 30. August für Xbox Series X|S-Konsolen, PlayStation 5, Amazon Luna und PC über Ubisoft Connect erscheinen wird.

Ubisoft enthüllte weitere Details über die gerissene Gesetzlose Kay Vess und ihren Begleiter Nix auf der Suche nach der Chance ihres Lebens.

Es ist eine Ära, in der die Herrschaft des Imperiums durch die Rebellion gestört wird, die nicht aufgeben will, was zu einem goldenen Zeitalter für die Unterwelt führt.

Als geschickte Diebin erregt Kay die Aufmerksamkeit von Sliro, dem Anführer des neuen, bedrohlichen Verbrechersyndikats Zerek Besh. Nachdem Sliro ein Kopfgeld auf Kay ausgesetzt hat, bietet sich Kay und Nix die einzige Chance auf Freiheit – sie müssen einen der größten Raubzüge aller Zeiten durchführen!

Star Wars Outlaws Vorbestellung im Microsoft Store

Kay und Nix müssen sich in der Unterwelt der Galaxis zurechtfinden und ihren Ruf bei legendären Verbrecherorganisationen wie dem Pyke-Syndikat, dem Hutten-Kartell, dem Ashiga-Clan und Crimson Dawn verbessern, um sich die Unterstützung zu verdienen, die sie brauchen, um den Job zu beenden.

„Auf der Suche nach echter Freiheit wird das einfallsreiche Duo Kay und Nix durch die Unterwelt und den Outer Rim reisen, Aufträge von Syndikaten annehmen, sich einschüchternden Gegnern stellen, die allgegenwärtige imperiale Herrschaft umgehen und eine fähige Outlaw-Crew rekrutieren, um einen der größten Raubüberfälle zu begehen, den die Galaxie je gesehen hat“, erklärt Julian Gerighty, Creative Director.

„Star Wars Outlaws lädt die Fans dazu ein, eine Seite der Galaxie zu erleben, die noch zu erforschen ist: die Heldentaten der Schurken, die das goldene Zeitalter der Unterwelt ausnutzen. Wir haben uns von Massive Entertainments Engagement inspirieren lassen, diesen Aspekt von Star Wars zum Leben zu erwecken und sowohl ikonische als auch neue Dinge für die Fans in einer offenen Welt zu erforschen“, sagt Douglas Reilly, Vice President, Lucasfilm Games.

Kay und Nix reisen durch die Galaxie, um die richtigen Ressourcen und die richtige Crew für den ultimativen Raub zu finden. Auf ihrer Reise durchqueren sie verschiedene bekannte und neue Orte: Canto Bight, Kijimi, Tatooine, Akiva und die windgepeitschte Savanne von Toshara.

Unterwegs erkundet Kay geschäftige Städte und Cantinas, rast mit ihrem Speeder durch weitläufige Landschaften und steuert ihr Schiff, die Trailblazer, durch die Weiten des Weltraums. Wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, hilft die Trailblazer ihnen bei Verfolgungsjagden, Ausweichmanövern und Angriffen, um in spannenden Dogfights mit dem Imperium und anderen Feinden die Oberhand zu gewinnen.

Der Story-Trailer zu Star Wars Outlaws kann hier noch einmal angesehen werden: