Starfield: Bethesda veröffentlicht neues Concept Art

Via Twitter hat der offizielle Account von Starfield ein neues Concept Art veröffentlicht, das New Atlantis in einer kurzen animierten Szene zeigt, während ein Raumschiff in die Hauptstadt der Vereinigten Kolonien einfliegt.

„Willkommen in New Atlantis, der Hauptstadt der Vereinigten Kolonien.“

Welcome to New Atlantis, capital of the United Colonies.https://t.co/7NH12Dr4y9 pic.twitter.com/SK91SEZBGe — Starfield (@StarfieldGame) January 20, 2022

Starfield erscheint voraussichtlich am 11. November 2022.