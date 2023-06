Starfield: Frachtrouten transportieren Ressourcen

Eine Milchstraße voller Informationen erhielten Spieler zu Starfield bei dem jüngsten Showcase.

Doch manche interessanten Features gehen bei der Flut an neuen Details unter wie ein Stern unter Millionen anderen am Himmel.

Die Produktbeschreibung gibt Auskunft über die Beschaffung und Handhabung von Ressourcen, wie Twitter-User Crusader3456 entdeckte.

Demnach können Spieler Außenposten erreichten und sogar Personal anheuern, um Materialien zu sammeln. Die angeheuerten Leute werden selbständig agieren, während Frachtrouten dafür sorgen, dass die Ressourcen an ihren Bestimmungsort gelangen.

In der Produktbeschreibung heißt es: „Erkundet Planeten und stoßt auf die Fauna, Flora und Ressourcen, die ihr benötigt, um alles Mögliche herzustellen – von Medizin und Nahrung bis zu Ausrüstung und Waffen. Baut Außenposten und heuert Leute an, die selbstständig Materialien fördern, und richtet Frachtlinks ein, um Ressourcen zu transferieren. Investiert diese Rohstoffe in Forschungsprojekte, um einzigartige Herstellungsrezepte freizuschalten.“