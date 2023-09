Starfield: Großes Lob vom God of War-Schöpfer

Das langersehnte Starfield ist da und dominiert weiterhin die Nachrichten und die Diskussionen im Videospielbereich. Wenngleich sich die Redaktionen der Branche nicht immer ganz einig sind, ob das Spiel nun Top oder Flop ist, so kann zum Glück jeder für sich selbst entscheiden, ob Starfield bietet, was man sich erhofft hat.

Das tat auch God of War-Schöpfer David Jaffe, der Starfield in einem Beitrag auf seinem persönlichen Twitter-Profil eine „9“ gibt.

I don't THINK I've ever played a game this much in the amount of time it's been out.

I am so LOVING this game SO MUCH. Not sure if it hits us kids of the 70's/80's harder than most (cause of our pop culture) but this is a treasure. Thanks @BethesdaStudios @StarfieldGame @Xbox… pic.twitter.com/i7UNJfULTX

