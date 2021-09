Starfield: Rollenspiel wird nicht für PlayStation 5 erscheinen

Autor:, in / Starfield

Seit der Bethesda-Übernahme durch Microsoft haben beide Unternehmen immer wieder betont, dass gewisse Titel aus dem Bethesda-Portfolio auch weiterhin für Konsolen außerhalb der Xbox-Familie erscheinen werden. Das kommende Weltraum-Rollenspiel Starfield wird allerdings nicht zu diesen Titeln gehören und exklusiv für Xbox-Konsolen und PC erscheinen.

Natürlich waren viele PlayStation-Spieler nach dem Bekanntwerden der Exklusivität enttäuscht und Bethesdas Pete Hines äußerte sein Verständnis für den Unmut. Nun sorgten kürzliche Aussagen des SVP of Global Marketing and Communications dafür, dass erneut Hoffnung in Bezug auf eine Starfield-Veröffentlichung für PlayStation 5 aufkeimte.

Kurze Zeit später widersprach General Manager of Xbox Marketing Aaron Greenberg dieser Interpretation von Hines Aussagen allerdings deutlich und teilte unmissverständlich mit, dass Starfield am 11. November 2022 exklusiv für Xbox Series X|S und PC erscheinen und zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein werde. Zudem stellte Pete Hines klar, dass es nicht seine Intention gewesen sei, Hoffnungen auf eine PlayStation 5-Version zu schüren.