Starfield: Sponsoring für SpaceVision 2022 bekannt gegeben

Wie SEDS USA und Bethesda auf Twitter verkündeten, wird die von Studenten jährlich veranstaltete Leitkonferenz SpaceVision im Jahr 2022 durch Starfield gesponsort.

SEDS steht dabei für „Students für the Exploration and Development of Space, USA“ – auf Deutsch: „Studenten für die Erforschung und Entwicklung des Weltraums, USA“. Die Organisation besteht seit über 30 Jahren und bietet mit SpaceVision vielen Studenten und jungen Fachleuten der Raumfahrtindustrie Gelegenheit zu Austausch und Vernetzung. Der Standort wechselt jedes Jahr. Die Konferenz findet 2022 vom 10. November bis 12. November an der Universität Chicago statt.

SEDS USA schreibt: „SEDS bedankt sich herzlich bei #Starfield für das Sponsoring, das es Studenten aus unterrepräsentierten Schichten ermöglicht, an der #SpaceVision2022 teilzunehmen. Danke, dass sie den Traum vom Abenteuer jenseits des Bekannten inspirieren und unterstützen.“ Auch bei Bethesda freut man sich: „Wir sind begeistert, @sedsusa während ihrer SpaceVision-Veranstaltung zu sponsorn. Starfield ist ein Aufruf an diejenigen, die es wagen zu träumen, und SEDS passt perfekt dazu. #SpaceVision2022“

Ob es zur SpaceVision auch Neuigkeiten zu Starfield geben wird, ist eher unwahrscheinlich.