Starfield: Stranger Things‘ Chief Hopper ist Fan des Spiels

Lobende Worte für Starfield fand jetzt der Schauspieler David Harbour, besser bekannt als Chief Hopper aus der Netflix-Serie Stranger Things.

Harbour spiele Starfield sehr gerne, wie er IGN verriet, erwähnte aber auch Kontroversen zum Spiel und im Allgemeinen bezüglich Todd Howard.

Für Harbour besitzen Spiele von Bethesda reichhaltige Welten, er nutzt aber auch gerne Exploits aus, etwa um unendlich viel Geld zu bekommen oder Dinge zu stehlen.

Angesprochen auf den von ihm erstellen Charakter in Starfield sagte er, seine Figur sei „extrem jung und extrem gutaussehend“.

“Bethesda games, there’s something about them that is just so rich and that world” #boxlunchholidaygala pic.twitter.com/Xb9RBgcgtk

— IGN (@IGN) November 14, 2023