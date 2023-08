Starfield: Xbox Play Anywhere-Feature wird unterstützt

Autor:, in / Starfield

Starfield wird das Feature „Xbox Play Anywhere“ unterstützen. Das kann auch auf der deutschen Produktseite zum Rollenspiel auf xbox.com eingesehen werden.

Doch was bedeutet Xbox Play Anywhere?

Kauft ihr Starfield beispielsweise für die Xbox Series X|S, dann habt ihr automatisch auch eine Lizenz, um es auf dem PC spielen zu können. Umgekehrt funktioniert das genauso.

Eure Spielstände sowie Einstellungen werden dank der Cloudspeicherung zwischen den beiden Plattformen übertragen bzw. synchronisiert, sodass ihr nahtlos weiterspielen könnt, egal ob auf Xbox Series X|S oder PC.

Starfield wird am 6. September für Xbox Series X|S und PC erscheinen. Mit Xbox Game Pass (Ultimate) ist es ebenfalls auf Xbox, PC oder via Cloud spielbar. Mit der Premium Edition beginnt das Abenteuer sogar schon am 1. September.

Starfield im Microsoft Store vorbestellen