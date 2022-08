Steelrising: Beta-Phase für Vorbesteller gestartet

Autor:, in / Steelrising

NACON und Spiders geben den Start der Beta-Phase des kommenden Spiels Steelrising bekannt, welches am 8. September 2022 auf PC sowie auf PlayStation 5 and Xbox Series X|S erscheint. Die Beta von Steelrising beginnt am 25. August um 10:00 Uhr MESZ für alle, die das Spiel vorbestellt haben.

In der Beta-Phase von Steelrising werden die Fans ein Paris des 18. Jahrhunderts entdecken, das vom Spiders-Team nachgebaut wurde, insbesondere das Hôtel des Invalides oder das Château de Saint Cloud. Um den Rest von Paris zu entdecken, dauert es noch bis zur Veröffentlichung am 8. September. Einige der Pariser Monumente, die im Spiel vertreten sind, werden aber im neuen Trailer „Recreating Paris“ bereits enthüllt.

Inspiriert von zahlreichen historischen Quellen hat das Atelier Spiders einige der emblematischen Monumente der Pariser Hauptstadt wie den Louvre, Notre-Dame de Paris oder Les Invalides nachgebildet, aber auch einige Monumente, die heute verschwunden sind, wie das Grand Chatelet, die Pont au Change oder die berühmte Bastille.

Die Beta-Version sieht zwei dieser Ebenen vor: Saint Cloud und Les Invalides. Die Fans werden in der Lage sein, verschiedene Builds auszuprobieren, mehrere Waffen zu testen und ihren bevorzugten Spielstil für den Spielstart in diesen beiden Levels zu finden, die nach Belieben wiederholt werden können.