Steelrising: Alternative Geschichtswelt im Story Trailer

Die Entwickler Spiders und der Publisher Nacon arbeiten nicht nur an dem Titel GreedFall 2: The Dying World, welcher irgendwann 2024 erscheinen soll, sondern auch an Steelrising.

Jetzt wurde ein neuer Story-Trailer für ihr Action RPG Steelrising veröffentlicht. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Der Story Trailer soll euch mehr Licht in die alternative Geschichtswelt von Steelrising bringen, die 1789 in Paris spielt, wo König Ludwig der XVI, mit seiner rücksichtslosen mechanisierten Roboter-Armee die Revolution gewaltsam niedergeschlagen hat.

Die Protagonistin Aegis, welch selbst ein Roboter ist, unterscheidet sich jedoch in vielerlei Hinsicht von den anderen ihrer Art, und es liegt an ihr König Ludwig und seine Roboter-Armee zu besiegen und Frankreich von seiner unterdrückerischen Herrschaft zu befreien.

Steelrising erscheint am 8. September für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.