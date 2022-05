Project Palianytsia: Frogwares kündigt neues Projekt an

Frogwares hat angekündigt, dass sie an einem neuen Titel arbeiten. Das Studio hat sein gesamtes verbliebenes Team auf ein neues Spiel angesetzt, obwohl der Krieg in der Ukraine immer noch Auswirkungen auf ihr Leben hat.

Vorerst heißt es Project Palianytsia und ist eine Mischung aus urtümlichem Horror gepaart mit Mystery aus dem viktorianischen Zeitalter, die sich an Fans von Frogwares‘ The Sinking City und Sherlock Holmes-Reihe richtet.

Vier erste Konzeptzeichnungen wurden veröffentlicht, um einen ersten Blick auf das Projekt zu werfen. Die offizielle Enthüllung des Spiels wird hoffentlich irgendwann in diesem Sommer zu sehen sein.

„Wir enthüllen das Spiel jetzt auf diese Art und Weise, um den Leuten einfach zu zeigen, dass wir weitermachen, und auch als klarer Mittelfinger an diejenigen, die dachten, sie könnten einfach in unser Land kommen und hoffen, unser Leben zu stören und zu ruinieren.“

„Alles, was wir bisher während des Krieges veröffentlicht haben, war ein bereits bestehendes Projekt, das noch fertiggestellt werden musste. Jetzt machen wir etwas fast komplett Neues, was unter diesen Umständen sehr viel schwieriger ist, also mussten wir uns gut überlegen, was für uns realistisch ist. Die Idee wurde genau aus diesem Grund genehmigt, da es etwas ist, was unser derzeitiges Team und Setup liefern kann, im Vergleich zur Vorproduktion eines anderen Open-World-Titels, was wir vor dem Krieg gemacht haben.“

„Der Name Palianytsia ist symbolisch für die Ukraine, da er als Teil unserer nationalen Küche gilt. Aber er ist auch das Äquivalent zu Dark Souls für Russen, die ihn oft nicht richtig aussprechen können, wenn sie versuchen, sich als Ukrainer auszugeben. Und so wird es jetzt oft im Einsatz als Test verwendet, um die mögliche Zugehörigkeit von unbekannten Personen schnell zu erkennen“, Sergey Oganesyan, Kommunikationsmanager, Frogwares.