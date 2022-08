Stratosphere Games: Investitionsrunde erfolgreich abgeschlossen

Unter der Leitung von CEO und Gründer Kristian Metzger und COO Daniel Ullrich, gibt der Cross-Plattform-Entwickler und Online-Games-Publisher Stratosphere Games den Abschluss einer neuen Investitionsrunde mit Riot Games, 1Up Ventures und Skycatcher bekannt.

Zusätzlich haben die Berliner erfolgreich eine weitere Förderung im Rahmen der Computerspieleförderung des Bundes erhalten.

Die insgesamt über drei Millionen Euro fließen in den nächsten Schritt der internen Roadmap: die Entwicklung eines Coop-Looter-Shooters namens „Desolation“. Spielerinnen und Spieler kämpfen sich in dem Cross-Plattform-Game durch eine postapokalyptische Sci-Fi-Welt. Eine eigene Shooter-Mechanik soll dabei das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Plattformen optimieren.

„Wir teilen den Ansatz, Spiele für und zusammen mit Spielern zu entwickeln. Riot Games glaubt ebenso wie Stratosphere an die Kraft und die Stärke von Communities“, sagt Jake Perlman-Garr von Riot Games Investment. „Für unser einzigartiges Portfolio voller Studios, welche die Gaming-Welt bewegen und voranbringen, ist Stratosphere das perfekte Match“, so Ed Fries, General Partner bei 1 Up Ventures.