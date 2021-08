Stubbs the Zombie: Ab Oktober im stationären Handel

THQ Nordic veröffentlicht am 26. Oktober 2021 Stubbs The Zombie als Retail-Version für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und Nintendo Switch.

THQ Nordic und Aspyr Media bringen Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse in den stationären Handel. Stubbs schlurft am 26. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und Nintendo Switch in die Regale. Die UVP beträgt 19,99 € für PlayStation und Xbox, sowie 29,99 € für Nintendo Switch.