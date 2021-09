Suicide Squad: Kill the Justice League: Spiel mit Gotham Knights auf DC FanDome vertreten

Auf der kommenden DC FanDome werden die beiden Superheldentitel Suicide Squad: Kill the Justice League und Gotham Knights vertreten sein.

Wie ein neu veröffentlichter Trailer bestätigt, werden die beiden in der Welt der DC-Comics angesiedelten Titel Suicide Squad: Kill the Justice League und Gotham Knights beim kommenden DC FanDome-Event am 16. Oktober vertreten sein.

Zudem wurde das offizielle Event-Poster enthüllt, welchem zu entnehmen ist, dass Fans höchstwahrscheinlich mit einem neuen Look für Batgirl in Gotham Knights rechnen dürfen. Auch Promo-Artworks von Harley Quinn aus Suicide Squad: Kill the Justice League sind abgebildet.

Gotham Knights und Suicide Squad: Kill the Justice League befinden sich aktuell für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC in Entwicklung und sollen 2022 erscheinen.

