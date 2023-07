Summum Aeterna: Neuer Trailer feiert den Gold-Status

Autor:, in / Summum Aeterna

Die Aeternum Game Studios feiern die Fertigstellung ihres Titels Summum Aeterna mit einem neuen Trailer.

Das Video gibt einen Einblick in das pfeilschnelle Gameplay des Roguelite-Titels, der bislang nur als Early Access für PC erhältlich war. Das wird sich am 14. September ändern: Dann erscheint das Prequel zu Aeterna Noctis als Vollversion für Xbox X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Nintendo Switch.

Wer jetzt schon Lust auf mehr bekommen hat, kann sich auf das nächste Jahr freuen. Denn dann wird bereits die Fortsetzung Aeterna Lucis auf den Markt kommen.