Take-Two Interactive: Ersteller der GTA 3- und GTA Vice City Fan-Projekte verklagt

Der Entwickler der Spiele Grand Theft Auto III sowie Grand Theft Auto Vice City hat ein Gerichtsverfahren gegen 14 Entwickler des Fan-Projektes RE3 eingeleitet.

Die aus allen Ländern stammenden Entwickler haben es durch Ableitung und Rekonstruktion des originalen Quellcodes geschafft, eine Portierung der beiden Spiele für die Nintendo Switch, Wii U sowie PlayStation Vita zu erstellen. Zudem umfasst das Projekt Verbesserungen der Originalfassungen wie zum Beispiel verkürzte Ladebildschirme und Widescreen-Unterstüzung.

Die Ersteller des RE3 Projektes sind der Meinung, keine Rechte gegenüber Take-Two Interactive zu verletzen, da jeglicher Inhalt (Musik, Dialoge, etc.) von Rockstar entfernt wurde. Zudem müssen Spieler nach wie vor das original Spiel besitzen, um das Projekt entsprechend zu spielen. Take-Two ist allerdings der Auffassung, dass Kopierrechte verletzt wurden und durch die Bereitstellung des RE3 Codes auf GitHub jeder seine eigene Kopie des Spiels daraus erstellen könne.

Hintergrund dieses Rechtsstreits könnten Gerüchte auf eine mögliche Remaster-Version von Grand Theft Auto schließen lassen. Wie wir bereits in diesem Artikel berichtet haben, sind wohl mehrere Versionen für die nächste Konsolengeneration in Arbeit. Fans der Reihe dürfen also weiterhin gespannt sein.