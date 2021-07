Tales of Arise: Erscheint laut Entwickler vorerst ohne Fotomodus

Autor:, in / Tales of Arise

Die Entwickler von Tales of Arise bestätigten in einem Interview, dass das Spiel zum Start keinen Fotomodus haben wird.

Sobald das Action-RPG Tales of Arise im September erscheint, werdet ihr vorerst ohne einen Fotomodus auskommen müssen.

In einem Interview antworteten die Entwickler auf die Frage, ob es einen Fotomodus zum Start geben wird, dass dies nicht der Fall sei. Sie bestätigten aber auch, dass man in Erwägung ziehe, das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt um diese Funktion zu erweitern. Wann dies sein wird, sagten sie allerdings nicht.

Tales of Arise soll am 10. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht werden.