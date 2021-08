Tales of Arise: Stimmungsvolles Blue Moon-Musikvideo veröffentlicht

Autor:, in / Tales of Arise

Zum kommenden Rollenspiel Tales of Arise wurde ein stimmungsvolles Video mit dem Titelsong Blue Moon veröffentlicht.

Neben spielerischen Elementen möchte das kommende Rollenspiel Tales of Arise auch in atmosphärischer Hinsicht punkten. Ein neues stimmungsvolles Musikvideo stellt nun den von der japanischen Sängerin Ayaka interpretierten Titelsong Blue Moon vor.

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.