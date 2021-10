Tales of Arise: Sword Art Online Kollaboration angekündigt

Autor:, in / Tales of Arise

In einem neuen Tales of Arise DLC-Trailer, wird die Sword Art Online Kollaboration offiziell angekündigt.

Bandai Namco Entertainment gibt eine Sword Art Online Kollaboration mit Tales of Arise bekannt und hat dazu einen DLC-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt:

Das Sword Art Online Kollaboration Pack erscheint am 7. Oktober für Tales of Arise. In dem DLC kämpft ihr gegen Kirito und Asuna, erhaltet neue Outfits für Alphen, Shionne und Law. Kiritos Waffen und ein exklusives Mystic Arte ist auch mit dabei.