Taxi Life: Neues Spiel der Lebenssimulationsreihe

NACON und das Studio Simteract freuen sich, bekannt geben zu können, dass sie sich erneut zusammengetan haben, dieses Mal für die Entwicklung und Veröffentlichung des Spiels Taxi Life.

Auf der Suche nach einem Partner für dieses Projekt wandte sich Simteract, ein auf Simulationsspiele spezialisiertes Entwicklungsstudio, an NACON, mit dem sie bereits bei dem Projekt Train Life zusammenarbeiten: Ein Eisenbahnsimulator.

NACON hat ein besonderes Interesse an Simulationsspielen, die in den letzten Jahren immer mehr Spieler angezogen haben. Die Aufnahme von Taxi Life in den Nacon-Katalog erweitert die Life-Reihe des Verlags, die dem Spieler die Möglichkeit gibt, spezifische Aufgaben zu planen, zu verwalten und auszuführen, die mit dem in jedem Titel vertretenen Beruf verbunden sind.

In Taxi Life leitet der Spieler ein Personenbeförderungsunternehmen in Barcelona, das als Spielfeld für die offene Welt dient. Der Spieler bewegt sich durch die ikonischen Viertel der Stadt und kann mehr als 200 Gebäude, Denkmäler, Museen, Parks und Skulpturen bewundern, die alle originalgetreu nachgebildet wurden. Das Spiel nutzt die firmeneigenen Technologien des Studios, insbesondere die ‚Traffic AI‘ und den ‚City Generator‘.

Taxi Life wird auf Konsolen und PC erhältlich sein. Weitere Informationen zum Veröffentlichungsdatum des Spiels und zum Early Access werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.