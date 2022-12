The Callisto Protocol: Weltweit für Xbox, PlayStation und PC erhältlich

Autor:, in / The Callisto Protocol

The Callisto Protocol ist ab sofort weltweit für Xbox, PlayStation und PC erhältlich. Hier gibt es den neuen Launch-Trailer zu sehen.

Striking Distance Studios, ein Studio von KRAFTON, gibt heute bekannt, dass The Callisto Protocol, ein neues Sci-Fi-Survival-Horrorspiel mit Josh Duhamel (Transformers) und Karen Fukuhara (The Boys) in den Hauptrollen, weltweit erhältlich ist.

The Callisto Protocol ist auf Jupiters totem Mond Callisto im Jahr 2320 angesiedelt und fordert die Spieler heraus, die Schrecken des Black Iron Prison zu überleben und die dunklen Geheimnisse der United Jupiter Company aufzudecken, nachdem ein mysteriöser Ausbruch den Mond ins Chaos gestürzt hat. Das Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam, Epic Games Store) erhältlich.

The Callisto Protocol ist ein Survival-Horror-Spiel mit einer spannenden Science-Fiction-Geschichte und einem brutalen neuen Kampfsystem, das Schießen und Nahkampf mit einer mächtigen Schwerkraftwaffe verbindet, um nahtlos zwischen beiden zu wechseln. Die Spieler müssen sich den furchterregenden Kreaturen widersetzen, die das Black Iron Prison überrannt haben, und sich ihren Ängsten stellen, um zu überleben.

Dazu gibt es in der Screenshot Galerie weitere Eindrücke zum Horrorspiel für euch. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es hier: