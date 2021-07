The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me lautet offensichtlich der nächste Teil

Autor:, in / The Dark Pictures Anthology

Der Entwickler Supermassive Games hat ein Trademark für The Dark Pictures The Devil in Me eingereicht.

Der dritte Teil der Serie The Dark Pictures Anthology: House of Ashes erscheint am 22. Oktober 2021. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Entwickler Supermassive Games offensichtlich ein Trademark für ein mögliches viertes Spiel der Reihe eingereicht.

In dem Antrag ist von einem Spiel namens „The Dark Pictures The Devil in Me“ die Rede. In dem beigefügten Logo ist neben dem Schriftzug auch ein seitlich dargestellter Totenkopf zu sehen. Eingereicht wurde das Trademark am 28. Juni 2021. Eine offizielle Bestätigung oder Ankündigung seitens des Entwicklers steht noch aus.