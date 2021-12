The Division 2: Nächste Season und Apparel Event verschoben

Autor:, in / The Division 2

Ende Oktober hatte Ubisoft die Community von The Division 2 darüber informiert, dass sich die neue Season auf Februar 2022 verschieben würden.

Jetzt meldete sich der Entwickler und teilte mit, dass sich sowohl das Apparel Event als auch die neue Season verschieben.

Agenten werden also im Februar 2022 keine neue Season in The Division 2 spielen können. Einen neuen Zeitraum nannte man nicht.

Grund für die erneute Verschiebung der Pläne sind die Ambitionen des Entwicklers, die beste Erfahrung mit neuen Spielmodi und Inhalten liefern zu wollen. Dazu benötigt man noch mehr Zeit.

Agents, We have an important message from The Division 2 Development team to share today. pic.twitter.com/WsrR2U5gTX — The Division 2 (@TheDivisionGame) December 13, 2021