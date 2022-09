The Division Heartland: Ubisoft Store-Leak verrät Details zum Shooter

Autor:, in / The Division Heartland

Ein Leak aus dem Ubisoft Store verrät einige Details zum kommenden Free-to-Play-Shooter The Division Heartland.

Kurzzeitig gab es im Ubisoft Store einen Eintrag zum kommenden Shooter The Division Heartland zu finden. Neben der Kennzeichnung „Coming Soon“, welche eine baldige Veröffentlichung in Aussicht stellt, wurden auch einige Details zum Gameplay des dritten Ablegers der Marke bekannt.

In dem als Free-to-Play-Survival-Action-Multiplayer-Shooter in einer Kleinstadt in Mittelamerika beschriebenen Spiel haben die Spieler die Auswahlmöglichkeit zwischen sechs Agenten und drei einzigartigen Klassen, die jeweils über individuelle Vorteile und Fähigkeiten verfügen.

Heartland wird auf zwei Hauptmodi setzen – „Storm Operations“ und „Excursions“. Bei ersterem handelt es sich um den schon aus vorherigen Leaks bekannten PvPvE-Modus, in dem es 45 Spieler mit ihren menschlichen Kontrahenten, KI-Widersacher und einem tödlichen Virus zu tun bekommen.

In „Excursions“ hingegen gilt es PvE-Missionen abzuschließen, Ausrüstung zu sammeln, Alarme zu aktivieren und per „Excursion Operations“ das Schlachtfeld vorzubereiten.

Mittlerweile ist im Ubisoft Store die Seite zu The Division Heartland nicht mehr aufrufbar. Dank des Twitter-Nutzers @Unknown1Z1 besteht allerdings weiterhin die Möglichkeit, den Eintrag einzusehen.

Auf dem kommenden Ubisoft Forward Event am 10. September erwarten Fans weitere Neuigkeiten zu The Division Heartland, zu den womöglich auch ein konkretes Veröffentlichungsdatum gehören könnte.