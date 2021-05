The Division Heartland: Brandneues Free-to-Play-Spiel enthüllt

Autor:, in / The Division Heartland

Ubisoft hat das brandneue The Division Heartland Free-to-Play-Spiel enthüllt.

Ubisoft hat bereits bekannt gegeben, dass das The Division-Universum erweitert wird. Als Teil dieser Erweiterung der Franchise enthüllte Ubisoft heute Tom Clancy’s The Division Heartland, ein brandneues Free-to-Play-Spiel, das im The Division-Universum spielt.

Die Entwicklung wird von Red Storm Entertainment geleitet, einem Studio mit enger Bindung zu den Tom Clancy-Lizenzen, das auch an The Division und The Division 2 gearbeitet hat.

Tom Clancy’s The Division Heartland wird ein eigenständiges Erlebnis sein, das auf PC, Konsole und Cloud-Plattformen im Jahr 2021-22 erhältlich sein wird.

Ubisoft kündigte außerdem Pläne an, die The Division-Marke auf Mobilgeräte zu bringen, um das Universum einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen. Weitere Details zu diesem Projekt werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.