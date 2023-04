The Division Heartland: Anmeldung zur Testphase, erster Einblick in das Gameplay

Autor:, in / The Division Heartland

The Division Heartland zeigt sich in einem neuen Gameplay-Video. Dazu ist die Anmeldung für zukünftige Testphasen jetzt möglich.

The Division Heartland führt die Spieler nach Silver Creek, einer einst angenehmen Stadt im Mittleren Westen der USA, die nach der Ausbreitung der Dollar-Grippe in Trümmern liegt.

Silver Creek ist eine tödlich verseuchte Umgebung voller umherstreifender Feindhorden und es droht Gefahr von Krankheit und Wassermangel.

Zum ersten Mal in The Division ist die Operationsbasis ein gemeinsamer Raum. In der Rockit Rink von Silver Creek, einer verlassenen Rollschuhbahn, können die Spieler Kontakte knüpfen, eine Gruppe bilden, ihren Charakter anpassen und sich auf die nächste Operation vorbereiten.

Jede Sitzung beginnt und endet in der Operationsbasis. Jedes Mal, wenn die Spieler die Stadt verlassen, nehmen sie Materialien und Ausrüstungsgegenstände mit, die sie gesammelt haben, um sich für zukünftige Tage in der Stadt besser vorzubereiten.

Die Spieler nutzen die Operationsbasis, um Vorräte herzustellen und ihre Einsatztasche vorzubereiten, bevor sie in die Stadt aufbrechen. Vor jeder Sitzung können sie zwischen drei Klassen wählen: Waffenexperte, Sanitäter und Überlebenskünstler.

Jede Klasse bringt eine einzigartige Fähigkeit mit, welche in der Gruppe ausgespielt werden kann, wenn sie von den anderen ergänzt wird. Wenn sie sich tagsüber auf die Suche nach Vorräten begeben, müssen die Spieler sich darauf vorbereiten, die Nacht zu überleben.

Nachts wird Silver Creek viel gefährlicher, und das PvEvP-Gameplay zwingt die Spieler schnell zu denken und zusammenzuarbeiten, um zu überleben.

Das Team verfolgt bei der Entwicklung des Spiels einen Test- und Lernansatz, indem es kontinuierlich Testphasen durchführt und das Feedback der Spieler einholt, bevor es zur nächsten Phase übergeht.

Spieler können sich für zukünftige geschlossene Tests auf thedivisionheartland.com anmelden. Diejenigen, die zur Teilnahme an geschlossenen Tests eingeladen werden, erhalten außerdem fünf Einladungen, die sie mit ihrem Freundeskreis teilen können.

Die nächsten Testphasen für The Division Resurgence werden in diesem Sommer in ausgewählten Territorien stattfinden. Erstmals werden auch iOS-Geräte unterstützt, um Spieler einen Eindruck von der Welt von The Division Resurgence zu ermöglichen.

The Division Heartland