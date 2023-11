The Division Heartland: Hinweis auf Veröffentlichung in Kürze

Autor:, in / The Division Heartland

The Division Heartland wurde in Taiwan eingestuft, was darauf schließen lässt, dass ein Veröffentlichungstermin kurz bevorstehen könnte.

The Division Heartland, ein Survival-Action-Multiplayer-Shooter, der im Division-Universum in einer amerikanischen Kleinstadt spielt. Ursprünglich war die Veröffentlichung im Jahr 2022 geplant. Doch nach verschiedenen Beta-Terminen wurde das Spiel immer wieder nach hinten verschoben.

Das eigenständige Free-to-Play The Division-Spiel führt neue spielbare Charaktere in einer ländlichen Umgebung ein, weit entfernt von den Ereignissen in New York und Washington D.C. – Silver Creek war einst eine beschauliche Stadt im Mittleren Westen der USA, die jedoch nach der Ausbreitung der Dollar-Grippe in Trümmern lag.

Spieler schlüpfen in die Rolle von loyalen Agenten von The Division aus dem ganzen Land, die auf einen Hilferuf reagieren. An der Seite von und gegen andere ausgebildete Agenten kämpfend, werden Spieler die Geheimnisse von Silver Creek erforschen und den Überresten der amerikanischen Kleinstadt Hoffnung geben.

Die Entwicklung wird von Red Storm geleitet, einem Veteranenteam, das seit dem ersten The Division-Spiel an der Marke arbeitet. Das Team geht bei der Entwicklung des Spiels nach dem Prinzip „Testen und Lernen“ vor und führt kontinuierlich Testphasen mit der Community durch, um Feedback zu sammeln und umzusetzen, bevor es in die nächste Phase geht.

Ob jetzt die finale Phase von The Division Heartland kurz bevorsteht, könnte vielleicht schon auf der The Game Awards Show bekannt gegeben werden.