Forza Horizon 5: So krass sieht das Forza-Care-Paket von Microsoft aus

Don Joewon Song ist einer der bekanntesten Rennspiel-Enthusiasten im Gaming-Bereich. Mit seinen Videos hat er schon Millionen von Spielern erreicht und mit seinen Stunts für so manche offene Münder gesorgt.

Microsoft ist nun in Kooperation mit Thrustmaster fleißig dabei, sogenannte Care-Paket für Forza Horizon 5 zu verteilen. Selbstverständlich hat Don Joewon Song ebenfalls eines bekommen und zeigt es euch auf folgenden Bildern:

I've just been sent this #FH5Rally Care-Package and it's honestly blown me away!!

🚁 FH5 Helicopter Drone

🚗 Ford Fiesta GRC RC Car

🎮 @TMThrustmaster FH5 controller

+ More

I can't thank everyone at @ForzaHorizon / @xboxuk enough.

Truly is appreciated 🙏🙏 pic.twitter.com/BUijqC5vTE

— Don Joewon Song #𝟰𝟯 (@DonJoewonSong) April 13, 2023