Street Fighter 6: Jahr 1 DLC-Charaktere enthüllt

Autor:, in / Street Fighter 6

Mit einem Paukenschlag hat Capcom die Street Fighter 6 Demo für PlayStation veröffentlicht und angekündigt, dass Xbox-Spieler ab dem 26. April ebenfalls die Testversion ausprobieren dürfen.

Doch damit nicht genug, denn Capcom hat schon vor der Veröffentlichung bekannt gegeben, welche Kämpfer es nicht in die Vollversion schaffen und als „Jahr 1 DLC-Kämpfer“ nach und nach zum Spiel hinzugefügt werden.

Somit stoßen die folgenden vier Kämpfer im ersten Jahr nach der Veröffentlichung zu Street Fighter 6.

Street Fighter 6 – Year 1 Kämpfer

Rashid kehrt im Sommer 2023 zurück

A.K.I. stolziert im Herbst 2023 in den Kader

Ed schlägt im Winter 2024 zurück

Akuma wird im Frühjahr 2024 in Street Fighter 6 auftauchen

Einen kurzen Reveal-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Alle vier Charaktere sind auch in die World Tour integriert, in der ihr eure Spezialfähigkeiten erlernt und eure Bindung stärken könnt. Die Charaktere des Jahres 1 sind auch in den Deluxe und Ultimate Editionen von Street Fighter 6 enthalten.

Neue Spielszenen aus dem World Tour Modus samt Avatar Battle gibt es im folgenden Video zu sehen: